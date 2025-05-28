Циципас проиграл 167-й ракетке мира во втором круге «Ролан Гаррос».

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Грек Стефанос Циципас уступил итальянцу Маттео Джиганте во втором круге Открытого чемпионата Франции по теннису, который проходит на грунтовых кортах Парижа.
Встреча завершилась со счетом 6:4, 5:7, 6:2, 6:4 в пользу Джиганте, который является 167-й ракеткой мира. Циципас располагается на 20-й строчке мирового рейтинга и был посеян на турнире под соответствующим номером. Теннисисты провели на корте 3 часа 6 минут.
В третьем круге второго в сезоне турнира Большого шлема Джиганте встретится с американцем Беном Шелтоном (13-й номер посева).