Циципас проиграл 167-й ракетке мира во втором круге «Ролан Гаррос».

Встреча завершилась со счетом 6:4, 5:7, 6:2, 6:4 в пользу Джиганте, который является 167-й ракеткой мира. Циципас располагается на 20-й строчке мирового рейтинга и был посеян на турнире под соответствующим номером. Теннисисты провели на корте 3 часа 6 минут.