Арина Соболенко без проблем выиграла у швейцарки во втором круге «Ролан Гаррос» — 2025

Матч продолжался 1 час 19 минут. За это время Соболенко выполнила две подачи навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из семи. На счету её соперницы один эйс, одна двойная ошибка и один реализованный брейк-пойнт из шести.