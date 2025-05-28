Шнайдер не смогла выйти в третий круг «Ролан Гаррос»

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Российская теннисистка Диана Шнайдер проиграла украинке Даяне Ястремской во втором круге Открытого чемпионата Франции, который проходит на грунтовых кортах Парижа.
Встреча завершилась со счетом 7:5, 7:5 в пользу украинки. У Шнайдер был 11-й номер посева. Теннисистки провели на корте 1 час 50 минут.
В третьем круге второго в сезоне турнира Большого шлема Ястремская сыграет с другой россиянкой Людмилой Самсоновой (19-й номер посева).
Шнайдер теперь может сосредоточиться на парном турнире, где она выступает вместе с Миррой Андреевой.