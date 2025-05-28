Елена Рыбакина вышла в третий круг Открытого чемпионата Франции — 2025

Матч продолжался 1 час 16 минут. За это время Рыбакина выполнила пять подач навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала три брейк-пойнта из девяти. На счету Йович ни одного эйса, одна двойная ошибка и один реализованный брейк-пойнт из трёх.