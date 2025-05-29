Шнайдер о том, что упустила двойной брейк в первом сете матча с Ястремской: «В этот момент я стала пассивнее, она — агрессивнее»

— Мне прилетали в ответ сумасшедшие удары от Даяны. Думаешь, что сыграла хорошо, а тебе летит с той стороны еще сильнее, острее. Она отыграла чистый матч, а я была недостаточно агрессивной. Она меня прессовала, мне было играть против нее не очень удобно.