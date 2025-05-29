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Шнайдер о том, что упустила двойной брейк в первом сете матча с Ястремской: «В этот момент я стала пассивнее, она — агрессивнее»

Она уступила Даяне Ястремской 5:7, 5:7, хотя в первом сете вела 4:0.

Источник: Спортс"

— Вы были разочарованы не только результатом, но и тем, что именно по игре происходит на корте? Особенно когда упустили 4:0.

— А что мне могло нравиться? Соперница в тот момент заиграла лучше, более активно, больше попадать. Я стала пассивнее, она — агрессивнее, и она провела дальше весь матч на таком уровне.

— Было впечатление, что вам не хватает то ли силы ударов, то ли мощи.

— Мне прилетали в ответ сумасшедшие удары от Даяны. Думаешь, что сыграла хорошо, а тебе летит с той стороны еще сильнее, острее. Она отыграла чистый матч, а я была недостаточно агрессивной. Она меня прессовала, мне было играть против нее не очень удобно.

— В первом круге вы оступились и собирались потом проверять ногу. Там ничего серьезного?

— Да, ничего серьезного. Были скорее опасения в голове, что не смогу двигаться на сто процентов, делать рывки. Но в целом я так же скользила по корту, бегала, мячи доставала. Не могу сказать, что нога меня сильно беспокоила.

— Вы топ-игрок, уже были на далеких стадиях «Шлемов»: чем настолько сложнее Ролан Гаррос"?

— Нет конкретного объяснения, так просто сложилось. Это мой третий «Ролан Гаррос», в прошлом году я просто сама сыграла плохо, до этого мне попалась Беатрис Хаддад-Майя, она потом дошла до полуфинала.

— Насколько вас греет сейчас, что это не конец турнира, что еще играть тут в паре? У вас с Миррой Андреевой там особая атмосфера всегда.

— Пока не могу сказать, что что-то греет. Сейчас был поздний матч, завтра тоже вечерний. Хотя в целом приятно, конечно, что есть эта следующая игра, остается на нее теперь настраиваться, — рассказала Шнайдер корреспонденту Спортса«» Андрею Васильеву.