Арина Соболенко: хочу быть непостижимым игроком

«Сегодня мне повезло с этим ударом. Честно говоря, это не то, над чем мы много работали в последнее время. Я очень рада, что это положительно работает для меня во время матчей. Конечно, я хочу быть полноценным игроком. Хочу иметь все инструменты и хочу привнести разнообразие на площадку, быть непостижимым игроком. Очень рада, что всё получается», — приводит слова Соболенко Punto de Break.