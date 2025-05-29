Мирра взяла реванш у американки за поражение на US Open. Андреева — в третьем круге «РГ»

«Сильно ли сказываются на мне условия? Если честно, не чувствую разницы. Если холодно, сложнее разогреться и подготовиться к тому, чтобы бежать за каждым мячом. Но так, если честно, не чувствую разницы в своей игре или в том, как отскакивает мяч, когда жарко или холодно. Кончита иногда говорит: “Сейчас холодно, надо делать вот так и так”. А я думаю: ну холодно, я не чувствую разницы. Наверное, это хорошо, что мне неважно, какая погода. Я просто показываю свою игру и делаю всё одинаково», — сказала Андреева на пресс-конференции.