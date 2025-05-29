Мирра Андреева высказалась о французских болельщиках на «Ролан Гаррос»

«Честно говоря, могу сказать, что играть здесь перед вами, ребята, потрясающе… Иногда я, возможно, немного страдаю, когда вы кричите “Popopo, allez” перед моей подачей, но это приятно, потому что от этого я получаю дополнительный заряд энергии», — сказала Андреева в интервью на корте после матча.