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Мирра Андреева высказалась о французских болельщиках на «Ролан Гаррос»

Шестая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева оценила поддержку болельщиков на «Ролан Гаррос» — 2025.

Источник: Getty Images

Сегодня, 29 мая, 18-летняя Андреева победила в матче второго круга. Она обыграла американку Эшлин Крюгер со счётом 6:3, 6:4.

«Честно говоря, могу сказать, что играть здесь перед вами, ребята, потрясающе… Иногда я, возможно, немного страдаю, когда вы кричите “Popopo, allez” перед моей подачей, но это приятно, потому что от этого я получаю дополнительный заряд энергии», — сказала Андреева в интервью на корте после матча.

За выход в ⅛ финала «Ролан Гаррос» Мирра Андреева поборется с победительницей матча между представительницей Тайваня Джоанной Гарленд и Юлией Путинцевой из Казахстана.