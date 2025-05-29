«Настоящая шоу-машина!» Пресс-служба «Ролан Гаррос» отреагировала на камбэк Бублика

Матч продолжался 2 часа 52 минуты. За это время де Минор реализовал 6 брейк-пойнтов из 13 возможных, выполнил четыре подачи навылет и допустил восемь двойных ошибок. Бублику удалось выполнить 10 эйсов, он реализовал 6 брейк-пойнтов из 14 возможных и допустил 14 двойных ошибок.