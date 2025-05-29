Казахстанец удивил теннисный мир на Ролан Гаррос! Чем его победа так особенна?

В стартовых двух сетах казалось, что очередное одностороннее поражение от Де Минаура неизбежно. Бублик уже трижды проигрывал этому австралийцу, и в этот раз все началось с 2:6, 2:6. Но в третьей партии Александр начал переворачивать ход встречи, с каждой партией увеличивая свое превосходство — 6:4, 6:3, 6:2!
Бублик обновил личный рекорд на Ролан Гаррос
Седьмой год подряд Александр участвует в основной сетке Ролан Гаррос в одиночном разряде. И только сейчас ему удалось впервые пробиться в третий круг (1/16 финала). На всех «Больших шлемах» дальше он проходил только на Уимблдоне, когда добрался до ⅛ финала в 2023 году.
В 11-й раз победил игрока топ-10 и второй раз в Париже
Теперь казахстанец открыл второй десяток списка поверженных им теннисистов топ-10. Таких матчей у него сейчас 11, а в этом году — два. Ранее в Мадриде (Испания) он выбил россиянина Андрея Рублева.
Любопытно, что первый успех в матчах с представителями топ-10 случился тоже на Ролан Гаррос, в 2020 году. Тогда ему, как и сегодня, противостоял девятая ракетка мира, но не Де Минаур, а француз Гаэль Монфис. Александр одержал победу в четырех партиях — 6:4, 7:5, 3:6, 6:3.
На других «Больших шлемах» подобных успехов у него нет, а вот, казалось бы на неудобном грунте Ролан Гаррос, таких побед уже две.
Бублик в третий раз ушел со счета 0−2 на «Большом шлеме»
Всего на главных турнирах он девять раз играл пятисетовые матчи — на его счету четыре победы и пять поражений. А вот со счета 0−2 по сетам он ушел уже в третий раз. Впервые такое казахстанец сотворил на US Open-2019, когда во втором круге сломил сопротивление итальянца Томаса Фаббиано — 6:7 (3), 5:7, 6:4, 6:3, 6:3.
Второй раз это случилось уже на Уимблдоне в 2024 году. В первом круге соревнований он одолел чеха Якуба Меншика — 4:6, 6:7 (2), 6:4, 6:4, 6:2. И теперь, меньше чем через год, он сделал это в третий раз, но уже на Ролан Гаррос с Де Минауром.
Кто следующий соперник Бублика? Произошла сенсация
В параллельном матче играли перспективный 19-летний чех Меншик (№ 19) и 21-летний португалец Энрике Роша (№ 200). Казалось, что здесь явный фаворит Меншик, и он должен разделить корт с Бубликом в третьем раунде. Тем более они отлично знают друг друга — Якуб ведет у Александра в личном противостоянии — 2:1.
Но Меншик неожиданно проиграл человеку, который впервые в карьере попал на турнир «Большого шлема». Роша одержал победу со счетом 2:6, 1:6, 6:4, 6:3, 6:3. Сценарий очень похож на тот, что выдал Бублик!
С Энрике казахстанец ранее никогда не играл. Любопытно, что Роша уже два матча подряд выиграл в пяти партиях. В первом раунде он оказался сильнее грузина Николоза Басилашвили (№ 133) — 7:6 (0), 2:6, 7:6 (9), 2:6, 6:2. В двух этих матчах португалец провел больше семи часов в игре.
Отметим, что в Live-рейтинге Бублик поднялся на 56-е место, а в случае выхода в четвертый круг может вернуться в топ-50 мирового рейтинга АТР. Также напомним, что казахстанцы продолжают идти без потерь в одиночных разрядах Ролан Гаррос-2025.