Казахстанец удивил теннисный мир на Ролан Гаррос! Чем его победа так особенна?

Второй раз это случилось уже на Уимблдоне в 2024 году. В первом круге соревнований он одолел чеха Якуба Меншика — 4:6, 6:7 (2), 6:4, 6:4, 6:2. И теперь, меньше чем через год, он сделал это в третий раз, но уже на Ролан Гаррос с Де Минауром.