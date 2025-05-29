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Казахстан установил рекорд на Ролан Гаррос

Казахстанские теннисисты достигли уникального результата на Открытом чемпионате Франции, сообщают Vesti.kz.

Источник: AP 2024

Впервые в истории сразу трое представителей страны вышли в третий круг Ролан Гаррос — Елена Рыбакина (№ 11), Юлия Путинцева (№ 31) и Александр Бублик (№ 62).

В третьем круге Рыбакина встретится с латвийкой Еленой Остапенко (№ 21). Путинцева сыграет с российской теннисисткой Миррой Андреевой (№ 6), а Бублику предстоит матч с португальцем Энрике Роша (№ 200).

Рыбакина выйдет на корт 30 мая, а Путинцева и Бублик — 31 мая.

Отметим, что в матче второго круга Бублик совершил уже третий камбэк с 0:2 по сетам в турнирах Большого шлема, одержав победу над австралийцем Алексом Де Минауром (№ 9). До этого матча его статистика против Де Минаура была 0:3. Это вторая победа Бублика над игроком из топ-10 в 2025 году.