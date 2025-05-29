Казахстан установил рекорд на Ролан Гаррос

Отметим, что в матче второго круга Бублик совершил уже третий камбэк с 0:2 по сетам в турнирах Большого шлема, одержав победу над австралийцем Алексом Де Минауром (№ 9). До этого матча его статистика против Де Минаура была 0:3. Это вторая победа Бублика над игроком из топ-10 в 2025 году.