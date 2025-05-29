«Выбрала бы “Шлем”, а не стать первой ракеткой». Мирра — после второго круга на «РГ»

— Я пару раз трясла головой, потому что была не слишком довольна тем, что происходило. Это просто проявление эмоций, но я рада, что продолжала играть, как будто ничего не случилось. Что касается подачи, не скажу, что дело было в солнце. Возможно, немного в ветре, он дул во все стороны. Не сказать, что он дул против меня или в другую сторону, он постоянно менялся, в этом и была загвоздка. Я решила просто не рисковать, а в концовке смогла снова нащупать свою подачу.