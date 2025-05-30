Андреева и Шнайдер разгромили Баптист и Крюгер. Впереди — второй круг «Ролан Гаррос»

Призеры Олимпиады в Париже Мирра Андреева и Диана Шнайдер в первом круге парного разряда «Ролан Гаррос» обыграли американский дуэт Хейли Баптист и Эшлин Крюгер. Встреча продолжалась всего 59 минут.
На счету россиянок один эйс, три двойные ошибки и семь реализованных брейк-пойнтов из 16. Американки два раза подали навылет, один раз ошиблись на подаче и реализовали два брейк-пойнта из четырех.
Второй щелчок
Первый парный матч на «Ролан Гаррос» для Андреевой и Шнайдер получился особенным, но для каждой — по своим причинам. Диана рано вылетела с Открытого чемпионата Франции, сенсационно уступив украинке Диане Ястремской (5:7, 5:7). Парный разряд остался для Шнайдер последним шансом завершить «Ролан Гаррос» не провалом.
Для Мирры первая парная игра в Париже стала особенной по другой причине. Андреевой предстояло встретиться с Крюгер… которую она обыграла всего несколько часов назад в одиночной дуэли (6:3, 6:4). 35-я ракетка мира дала неплохой бой, но все-таки не справилась с напором россиянки.
Усталость Андреевой и Крюгер привела к ожидаемому исходу: девушки отступили на второй план, а игра превратилась в разборки Шнайдер и Баптист. 21-летняя россиянка оказалась заряженнее и подготовленнее и без особых проблем справилась со всем как на своей подаче, так и на приеме. Мирра преимущественно ассистировала.
Первый сет дуэт МиДи мог забрать «под ноль», но при счете 0:3 американская пара ожила и даже сумела оформить брейк. Впрочем, надолго соперниц не хватило — после затяжного седьмого гейма россиянки вырвались вперед уже окончательно, забрав сет со счетом 6:3.
По ходу матча Мирра и Диана традиционно много улыбались, даже после ошибок — у них явно было хорошее настроение. Судя по настрою в первом, не совсем простом, сете, во втором Баптист и Крюгер ничего хорошего не ждало. Так и получилось — МиДи повесили «баранку», а Эшлин второй раз за несколько часов проиграла Андреевой. А ведь когда-то выбивала Мирру с US Open!
Что дальше?
Для Шнайдер все очевидно — у нее остался только парный разряд, поэтому она максимально нацелена на борьбу. А вот Андреева в игре в одиночке и наверняка хочет как минимум повторить прошлогодний успех, войдя в топ-4 сильнейших теннисисток турнира.
Правда, стоит напомнить, что из-за выхода в полуфинал в прошлом году Андреева в итоге снялась с парного рязряда, — но пока справляется играть на два фронта. Во втором круге МиДи встретятся с дуэтом Майи Люмсден и Сабрины Сантамарии (Великобритания/США). В одиночке Мирру ждет Юлия Путинцева.
Артем Белинин