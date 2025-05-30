Андреева и Шнайдер разгромили Баптист и Крюгер. Впереди — второй круг «Ролан Гаррос»

По ходу матча Мирра и Диана традиционно много улыбались, даже после ошибок — у них явно было хорошее настроение. Судя по настрою в первом, не совсем простом, сете, во втором Баптист и Крюгер ничего хорошего не ждало. Так и получилось — МиДи повесили «баранку», а Эшлин второй раз за несколько часов проиграла Андреевой. А ведь когда-то выбивала Мирру с US Open!