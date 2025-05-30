Мирра Андреева: «Думаю, скоро стану ездить на турниры одна. Может, родители не будут так за меня беспокоиться. Решат: все, она уже может сама»

— Думаю, скоро все-таки стану ездить на турниры одна, больше времени буду проводить одна. Может, родители не будут так за меня беспокоиться. Решат: все, она уже может тут сама, здесь сама. Вот в этом плане не хотела за себя быть ответственной — хотела, чтобы родители были рядом, помогали. Но пока и тут ничего не изменилось.