Самсонова впервые в карьере — в 4-м круге «РГ»! А Хачанов уступил американцу в 5 сетах

Теннисистки впервые играли друг с другом. Первой брейк оформила Cамсонова. Это произошло в третьем гейме стартовой партии — 2:1 в пользу Людмилы. На втором брейк-пойнте она выполнила острый кросс с форхенда, а соперница не успела за мячом. Три следующих гейма девушки уверенно брали свои подачи — 4:2 в пользу россиянки. А затем наша соотечественница снова добилась брейка — 5:2. Причём для того, чтобы взять чужую подачу, 18-й ракетке мира понадобилось целых три (!) попытки. Упорным получился восьмой гейм на подаче Самсоновой. Людмила не реализовала два сетбола, отыграла два брейк-пойнта оппонентки. И всё же с третьей попытки она за 33 минуты взяла сет у Даяны — 6:2. Статистика: 9/14 у Ястремской, 7/5 — у Самсоновой по ударам навылет/невынужденным ошибкам.