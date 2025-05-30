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Рыбакина обыграла скандальную соперницу и вышла на чемпионку Ролан Гаррос

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина (№ 11) обыграла латвийку Елену Остапенко (№ 21) на Открытом чемпионате Франции, передают Vesti.kz.

Источник: КТФ

Матч третьего круга завершился со счетом 6:2, 6:2 в пользу Рыбакиной. Теннисистки провели на корте 1 час 16 минут. Рыбакина сделала 6 эйсов и совершила 4 двойные ошибки, тогда как Остапенко выполнила 3 подачи навылет и допустила 8 двойных ошибок.

Напомним, что два года назад между Рыбакиной и Остапенко произошел скандальный инцидент: во время матча представительница Латвии оскорбила казахстанку нецензурными словами. Об этом Рыбакиной рассказал ее тренер Стефано Вуков.

Следующей соперницей Елены станет полька Ига Швентек (№ 5), которая в своем матче обыграла румынку Жаклин Кристиан (№ 60) — 6:2, 7:5.

Швентек является действующей чемпионкой Ролан Гаррос — в прошлогоднем финале она взяла верх над итальянкой Жасмин Паолини со счетом 6:2, 6:1.