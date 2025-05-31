Рыбакина сделала заявление после разгрома на Ролан Гаррос

Рыбакина в третьем круге уверенно обыграла латвийку Елену Остапенко (№ 21).
«Думаю, я уже знаю своего следующего соперника, — отметила Рыбакина. — Обычно я не слишком слежу за сеткой, потому что все может измениться, но сейчас, когда сетка стала меньше, это уже понятно. Постараюсь сыграть на максимуме».
Рыбакина также рассказала о сложностях, с которыми столкнулась из-за погодных условий.
«Сегодня было довольно жарко, и мой предыдущий матч проходил поздно, поэтому условия сильно отличались. Тем не менее я довольна своей игрой и благодарна всем, кто пришел меня поддержать».
Оценивая игровые условия, Елена отметила:
«Мне нравится быстрый корт, но из-за этого сложнее контролировать мяч. Это что-то среднее, но однозначно помогает при подаче. Были небольшие колебания в игре, но в целом я довольна своим выступлением».
Матч между Рыбакиной и Швентек состоится 1 июня. Стоит отметить, что Ига Швентек — действующая чемпионка Ролан Гаррос, в прошлогоднем финале она победила итальянку Жасмин Паолини со счетом 6:2, 6:1.