Рыбакина сделала заявление после разгрома на Ролан Гаррос

«Думаю, я уже знаю своего следующего соперника, — отметила Рыбакина. — Обычно я не слишком слежу за сеткой, потому что все может измениться, но сейчас, когда сетка стала меньше, это уже понятно. Постараюсь сыграть на максимуме».