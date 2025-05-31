Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Оставьте его в покое». Соболенко — о давлении в сторону Джоковича

Первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко отреагировала на критику в сторону 24-кратного чемпион турниров «Большого шлема» сербского теннисиста Новака Джоковича.

Источник: Getty Images

«Многие пытаются оказать как можно больше давления на Новака. Оставьте его в покое. Он в форме. Силён умственно и физически. Думаю, он готов играть ещё два, три года. Конечно, у каждого есть взлёты и падения. Думаю, чем старше ты становишься, тем труднее оставаться на стабильном уровне. Но мы видим, что всякий раз, когда он готов, когда он здоров и в форме, он отлично играет в теннис. Так что оставьте его в покое. Представьте, если бы он завтра завершил карьеру… Всем было бы грустно, верно?» — сказала Соболенко на пресс-конференции.