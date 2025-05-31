Рублев вышел в четвертый круг Roland Garros после снятия Фиса

ПАРИЖ, 30 мая. /ТАСС/. Российский теннисист Андрей Рублев вышел в четвертый круг Roland Garros. Соревнования проходят в Париже.
В третьем круге Рублев должен был играть с 14-й ракеткой мира французом Артюром Фисом. На своей странице в Instagram (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской) Фис объявил о снятии с турнира после консультации с врачом. В четвертом круге Рублев сыграет с победителем матча между лидером мирового рейтинга итальянцем Янником Синнером и чехом Иржи Легечкой.
Рублеву 27 лет, он занимает 15-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). На счету россиянина 17 побед на турнирах под эгидой организации. На турнирах Большого шлема теннисист не проходил дальше четвертьфинала. В 2021 году Рублев в паре с Анастасией Павлюченковой стал олимпийским чемпионом в миксте, а в составе команды России выиграл Кубок Дэвиса и Кубок ATP.
Фису 20 лет, на его счету три титула ATP. На турнирах Большого шлема француз не проходил дальше четвертого круга.
Roland Garros — второй в сезоне турнир Большого шлема. Соревнования проходят на грунтовом покрытии и завершатся 8 июня. Действующим победителем турнира в мужском одиночном разряде является испанец Карлос Алькарас. Из российских теннисистов на нем побеждал только Евгений Кафельников (1996).