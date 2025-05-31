«Это позор». Топ-теннисистки возмущены расписанием на «Ролан Гаррос»

Другой важный момент состоит в том, что теннисисты, поединок которых поставили на вечер, совершенно точно знают, что сыграют в этот самый день и в это самое время. Как правило, фактическое время начала отличается от заявленного на 10−15 минут, в которые укладываются выход на корт, жеребьёвка, разминка. Пошёл дождь? Не беда, ведь на корте Филиппа Шатрье, главной арене соревнований, с 2020 года имеется крыша. Так что участники вечерней сессии не зависят ни от капризов погоды, ни от продолжительности матчей, поставленных ранними запусками.