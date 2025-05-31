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Джокович о велосипедной прогулке: «Мы рискнули поехать на развязку у Триумфальной арки. В какой-то момент нас со всех сторон окружали машины. Экстремальный опыт»

Несколько дней назад в соцсетях появились видео, как он катается в районе Триумфальной арки.

Источник: Спортс"

«В прошлом я уже несколько раз катался по Парижу на велосипеде, но давно этого делал. “Ролан Гаррос” любезно подарил мне велосипед, и в среду я его опробовал.

Мы немного рискнули, поехав на круговую развязку у Триумфальной арки. В какой-то момент нас со всех сторон окружали машины. Это был экстремальный опыт, который я вряд ли повторю, особенно в том месте, где мы попали в кадр. Наверное, на остальных улицах кататься гораздо безопаснее.

В общем, мы рискнули поехать на эту развязку, и было весело, но в какой-то момент немного опасно. Здорово посмотреть Париж с велосипеда. Гораздо интереснее, чем на машине. Ты не стоишь в пробках, не переживаешь из-за машины. А на велосипеде — просто прекрасно, особенно если кататься по центру Парижа, где вокруг столько красивых мест", — сказал Джокович на пресс-конференции.