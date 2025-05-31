Джокович о велосипедной прогулке: «Мы рискнули поехать на развязку у Триумфальной арки. В какой-то момент нас со всех сторон окружали машины. Экстремальный опыт»

В общем, мы рискнули поехать на эту развязку, и было весело, но в какой-то момент немного опасно. Здорово посмотреть Париж с велосипеда. Гораздо интереснее, чем на машине. Ты не стоишь в пробках, не переживаешь из-за машины. А на велосипеде — просто прекрасно, особенно если кататься по центру Парижа, где вокруг столько красивых мест", — сказал Джокович на пресс-конференции.