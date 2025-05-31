Джоковичу сорвали эпичную серию на «РГ». А потом не дали посмотреть финал Лиги чемпионов

На фоне всего этого были скандальная история с вызовом супервайзера и требованием закрыть крышу по ходу встречи первого круга с Макдональдом и непонятный перенос игры второго круга с Муте на Сюзанн Ленглен. Джокович не предъявлял жалоб организаторам, хотя их решение выглядело странно. В тот день прощальный матч Ришара Гаске с первой ракеткой мира Янника Синнером действительно заслуживал пройти на главном стадионе «РГ», но встреча Гаэль Монфис — Джек Дрейпер вполне могла состояться на Сюзанн Ленглен. Всё-таки любимец парижской публики 38-летний Монфис ясно дал понять, что вернётся на грунтовый «Шлем» ещё как минимум один раз в следующем году. Джокович сейчас является шестой ракеткой мира, а Дрейпер — пятой, однако серб по именитости на порядок опережает британца. К тому же Новак тоже встречался с французом.