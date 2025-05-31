«Ролан Гаррос» — самый успешный турнир для Алькараса по количеству выигранных матчей

Вторая ракетка мира испанец Карлос Алькарас одержал 21-ю победу на «Ролан Гаррос», что является для него новым личным рекордом по количеству побед в рамках отдельно взятого турнира, сообщает Opta Ace. В матче третьего круга Открытого чемпионата Франции он обыграл представителя Боснии и Герцеговины Дамира Джумхура (6:1, 6:3, 4:6, 6:4).