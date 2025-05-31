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«Чувствую себя привилегированным». Шелтон — о предстоящем матче с Алькарасом на «РГ»

13-я ракетка мира американец Бен Шелтон поделился мнением о предстоящем матче четвёртого круга «Ролан Гаррос»-2025 с испанцем Карлосом Алькарасом.

Источник: Чемпионат.com

13-я ракетка мира американец Бен Шелтон поделился мнением о предстоящем матче четвёртого круга «Ролан Гаррос»-2025 с испанцем Карлосом Алькарасом.

«Я выйду на корт, чтобы получить удовольствие и посмотреть, что смогу показать. Должен признаться — начинаю ощущать, что способен навязать борьбу на грунте кому угодно, потому что у меня появилось сцепление и стабильность в движении. Я двигаюсь быстрее и чувствую себя самим собой. Встретиться с Карлосом в таком контексте — это огромная возможность для моей карьеры. Я чувствую себя по-настоящему привилегированным, что могу пережить такой опыт», — сказал Шелтон на пресс-конференции «Ролан Гаррос»-2025.

Открытый чемпионат Франции проходит с 25 мая по 8 июня. Действующим чемпионом турнира является испанец Карлос Алькарас.