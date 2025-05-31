Россиянка Андреева вышла в четвертый круг «Ролан Гаррос»

В игре третьего круга, которая прошла в субботу, 31 мая, россиянка победила представительницу Казахстана Юлию Путинцеву. Встреча продлилась два сета и завершилась со счетом 6:3, 6:1 в пользу Андреевой. Соперницы провели на корте 1 час и 17 минут.