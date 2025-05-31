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Россиянка Андреева вышла в четвертый круг «Ролан Гаррос»

Российская теннисистка Мирра Андреева вышла в четвертый круг «Ролан Гаррос»-2025. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Источник: Reuters

В игре третьего круга, которая прошла в субботу, 31 мая, россиянка победила представительницу Казахстана Юлию Путинцеву. Встреча продлилась два сета и завершилась со счетом 6:3, 6:1 в пользу Андреевой. Соперницы провели на корте 1 час и 17 минут.

18-летняя Андреева занимает шестое место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). 30-летняя Путинцева является 31-й ракеткой мира.

Соперницу по четвертому кругу Андреева узнает позднее. Ей станет победительница встречи выступающей за Австралию экс-россиянки Дарьи Касаткиной с Паулой Бадосой из Испании.