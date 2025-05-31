Александрова не оставила шансов Кудерметовой в дерби. Екатерина — в четвёртом круге «РГ»

Во второй партии Александрова сделала брейк ещё раньше, чем в стартовом сете — уже в четвёртом гейме. Никак не складывалась игра у Кудерметовой, не было первой подачи, и присутствовали неточности в ралли. Правда, один раз Вероника сыграла на уязвимостях своей соперницы — на приёме при счёте 1:5 она не дала Екатерине подать на матч. Однако дальше, увы, закрепиться в поединке не удалось. Даже несмотря на то, что на подаче при счёте 2:5 Вероника эйсами отыграла пару брейк-пойнтов соперницы.