«В дурака играть никого не научила — все ленятся». Мирра — после третьего круга «РГ»

— Она знает, что мне сказать, как успокоить меня или, наоборот, завести. Она знает, что делать, чтобы я почувствовала себя лучше. В моём случае это очень важно, мне важно, как я себя чувствую. Если я нервничаю или повесила нос, она может пошутить, чтобы я посмеялась и расслабилась. Если я слишком энергична, она знает, как меня успокоить. И она с каждым днём всё лучше узнаёт, как что делать. И у неё хорошо получается.