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Бублик одержал историческую победу на Ролан Гаррос

Казахстанский теннисист Александр Бублик (№ 62 в рейтинге ATP) впервые в карьере пробился в ⅛ финала Открытого чемпионата Франции-2025.

Источник: Ролан Гаррос

В матче третьего круга он уверенно обыграл португальца Энрике Рошу (№ 200) в трех сетах — 7:5, 6:1, 6:2. Особенно стремительной получилась вторая партия, на которую Бублик затратил всего 25 минут.

В следующем раунде Бублик встретится с британцем Джеком Дрейпером (№ 5), который ранее разобрался с бразильцем Жуаном Фонсекой (№ 65) — 6:2, 6:4, 6:2.

Продолжает борьбу на турнире и Елена Рыбакина (№ 11 в рейтинге WTA). 1 июня в матче четвертого круга она сыграет с полькой Игой Швентек (№ 5).

А вот Юлия Путинцева (№ 31) завершила выступление, уступив в третьем круге российской теннисистке Мирре Андреевой (№ 6).

Отметим, что ранее никогда в истории турнира сразу два представителя Казахстана не выходили в ⅛ финала Ролан Гаррос в одиночных разрядах.