Бублик одержал историческую победу на Ролан Гаррос

В матче третьего круга он уверенно обыграл португальца Энрике Рошу (№ 200) в трех сетах — 7:5, 6:1, 6:2. Особенно стремительной получилась вторая партия, на которую Бублик затратил всего 25 минут.
В следующем раунде Бублик встретится с британцем Джеком Дрейпером (№ 5), который ранее разобрался с бразильцем Жуаном Фонсекой (№ 65) — 6:2, 6:4, 6:2.
Продолжает борьбу на турнире и Елена Рыбакина (№ 11 в рейтинге WTA). 1 июня в матче четвертого круга она сыграет с полькой Игой Швентек (№ 5).
А вот Юлия Путинцева (№ 31) завершила выступление, уступив в третьем круге российской теннисистке Мирре Андреевой (№ 6).
Отметим, что ранее никогда в истории турнира сразу два представителя Казахстана не выходили в ⅛ финала Ролан Гаррос в одиночных разрядах.