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Четвертая ракетка мира Паолини не смогла выйти в ¼ финала «Ролан Гаррос»

Паолини проиграла украинке Свитолиной в четвертом круге «Ролан Гаррос».

Источник: Reuters

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Четвертая ракетка мира итальянка Жасмин Паолини уступила украинке Элине Свитолиной в четвертом круге Открытого чемпионата Франции по теннису, который проходит на грунтовых кортах Парижа.

Встреча завершилась со счетом 4:6, 7:6 (8:6), 6:1 в пользу отыгравшей три матчбола 30-летней украинки, которая посеяна на турнире под 13-м номером. У прошлогодней финалистки «Ролан Гаррос» Паолини был четвертый номер посева. Теннисистки провели на корте 2 часа 24 минуты.

В четвертьфинале второго в сезоне турнира Большого шлема Свитолина сыграет с победительницей матча между Еленой Рыбакиной (12-й номер посева) из Казахстана и действующей чемпионкой полькой Игой Швёнтек (5).