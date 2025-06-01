Четвертая ракетка мира Паолини не смогла выйти в ¼ финала «Ролан Гаррос»

Встреча завершилась со счетом 4:6, 7:6 (8:6), 6:1 в пользу отыгравшей три матчбола 30-летней украинки, которая посеяна на турнире под 13-м номером. У прошлогодней финалистки «Ролан Гаррос» Паолини был четвертый номер посева. Теннисистки провели на корте 2 часа 24 минуты.