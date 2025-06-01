Камбэк определил судьбу Рыбакиной в матче с чемпионкой «Ролан Гаррос»

Матч продолжался 2 часа 31 минуту. По статистике Рыбакина подала три эйса против двух у соперницы, но также допустила меньше двойных ошибок — 3 против 7. По реализации брейк-пойнтов полька оказалась эффективнее — 4 из 8, в то время как Рыбакина — 4 из 14.