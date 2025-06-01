МиДи ворвались в ¼ финала «Ролан Гаррос»! А Самсонова не дожала чемпионку Олимпиады

Да, счёт личных встреч — 3−2 в пользу Самсоновой (0−1 на грунте). На песчаных кортах Циньвэнь выиграла у Людмилы ещё в Палермо-2021. Три последние встречи были в сезоне-2023, и две из них, в Абу-Даби и в Монреале, остались за россиянкой. Но не стоит забывать, что парижские корты прекрасно знакомы Чжэн Циньвэнь, здесь она стала олимпийской чемпионской, а нахождение в топ-10 мирового рейтинга WTA говорит само за себя.