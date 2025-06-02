Мирра Андреева призналась, что ненавидит играть против Касаткиной

МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Первая ракетка России Мирра Андреева заявила, что она ненавидит играть против сменившей гражданство с российского на австралийское Дарьей Касаткиной из-за того, что она является сложной соперницей для нее.
В понедельник Андреева одержала победу над Касаткиной в четвертом круге Открытого чемпионата Франции, проходящего на кортах Парижа, и вышла в четвертьфинал «Ролан Гаррос» второй год подряд.
«Я очень рада, что у меня получилось выиграть. Я ненавижу играть против нее. Мы много играем с друг другом на тренировках, и даже тренировки с ней — пытка для меня. Я очень рада, что смогла сохранить спокойствие во втором сете, когда она прибавила. Мой тренер говорит, что мне надо побольше тренироваться с людьми, которые мне не нравятся. Так что я много тренируюсь с Дарьей, потому что ненавижу ее. Шучу, конечно. На самом деле, она замечательная личность и отличная теннисистка», — заявила Андреева в послематчевом интервью на корте.
Восемнадцатилетняя Андреева стала самой молодой теннисисткой, которой удалось выйти в четвертьфинал «Ролан Гаррос» в одиночном разряде два года подряд со времен швейцарки Мартины Хингис (1997−1998).
В матче за выход в полуфинал «Ролан Гаррос» Андреева сыграет против победительницы встречи Луа Буассон (Франция, 361-я ракетка мира) — Джессика Пегула (США, 3).