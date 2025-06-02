Мирра Андреева призналась, что ненавидит играть против Касаткиной

«Я очень рада, что у меня получилось выиграть. Я ненавижу играть против нее. Мы много играем с друг другом на тренировках, и даже тренировки с ней — пытка для меня. Я очень рада, что смогла сохранить спокойствие во втором сете, когда она прибавила. Мой тренер говорит, что мне надо побольше тренироваться с людьми, которые мне не нравятся. Так что я много тренируюсь с Дарьей, потому что ненавижу ее. Шучу, конечно. На самом деле, она замечательная личность и отличная теннисистка», — заявила Андреева в послематчевом интервью на корте.