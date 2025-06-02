«За два года я выросла физически и ментально». Мирра — перед четвертьфиналом «РГ»

— Во-первых, потому что она знает меня лучше всех, знает все мои секреты, знает всё, что происходит в моей жизни. Знает, как я сыграю, какой удар нанесу. Мы же разговариваем… Может, сейчас уже не надо так много обсуждать теннис, потому что мы хотим соперничать друг с другом. Я тоже знаю, что она будет делать на корте, мы тренируемся вместе с 10 лет. Я знаю точно, когда она сделает дропшот, а когда нанесёт сильный удар. Поэтому нам так тяжело — мы друг друга знаем, стараемся придумать что-то новое на корте, а потом всё идёт кувырком, потому что мы так не играем. Это очень сложно, если начну объяснять, это минут 10 займёт (смеётся). Так что закончим на этом.