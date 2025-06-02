Бублик устроил сенсацию с камбэком в матче за четвертьфинал Ролан Гаррос

В решающей части поединка Бублик продолжил гнуть свою линию — с каждым геймом он действовал все смелее, не сбавляя темп и уверенность. Несмотря на высокий ранг соперника, казахстанец не дрогнул под давлением и сумел сохранить концентрацию в ключевые моменты. Его нестандартный стиль и вариативность ударов стали серьёзным вызовом для Дрейпера, который все чаще начал ошибаться — 6:4.