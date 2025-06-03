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Бублик эмоционально прокомментировал сенсационную победу на Ролан Гаррос-2025

Казахстанский теннисист Александр Бублик (№ 62 ATP) эмоционально высказался после победы над Джеком Дрейпером (№ 5 ATP) и выхода в четвертьфинал «Ролан Гаррос» — первого в своей карьере на турнирах «Большого шлема», передают Vesti.kz.

Источник: Соцсети

Во время послематчевого интервью на корте, под бурные аплодисменты трибун, Бублик не смог скрыть своих эмоций.

«Иногда в жизни бывает только один шанс. Я чувствовал, что это именно мой момент, и не мог позволить ему ускользнуть. Стоять здесь… это лучший момент в моей жизни», — признался теннисист.

Напомним, Бублик сенсационно одолел пятую ракетку мира Джека Дрейпера со счетом 5:7, 6:3, 6:2, 6:4 и впервые пробился в ¼ финала «Ролан Гаррос».

В следующей стадии он встретится с победителем пары матча между итальянцем Янником Синнером (№ 1 ATP) и россиянином Андреем Рублевым (№ 15 ATP).