«Я не могу здесь плакать!» Экс-россиянин Бублик подарил сенсацию на «РГ» и не сдержал слёз

По ходу этого «Ролан Гаррос» Бублик признал, что перегорел, когда был 17-й ракеткой мира, — перегорел в том смысле, что оказывал на себя чрезмерно большое давление. «После Уимблдона-2024 я поднялся в топ-17. И если бы вернулся сейчас, то взял бы несколько недель перерыва. Я добился этого, а потом стал слишком многим жертвовать и слишком сильно давить на себя. Мой выход из топ-50 произошёл не потому, что у меня был плохой настрой или что-то в этом роде, а как раз наоборот, потому что я перегорел, ожидая высоких результатов, которые не приходили. Поэтому поехал в Индиан-Уэллс и на “челленджер” в Финикс, а также провёл несколько хороших дней на вечеринке в Лас-Вегасе», — говорил Александр на пресс-конференции.