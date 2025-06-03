Бублик вошел в историю казахстанского спорта после сенсации на Ролан Гаррос

Историческое достижение Бублик оформил на «Ролан Гаррос» — 2025, где в четвертом круге сенсационно обыграл пятую ракетку мира Джека Дрейпера из Великобритании.
До этого важнейшее достижение в истории казахстанского тенниса принадлежало Елене Рыбакиной — в 2022 году она стала первой представительницей Казахстана, выигравшей титул в одиночном разряде на турнире «Большого шлема», победив на Уимблдоне.
Теперь к ней присоединился и Бублик, открыв новую страницу в истории отечественного мужского тенниса.