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Бублик вошел в историю казахстанского спорта после сенсации на Ролан Гаррос

Александр Бублик (№ 62 в рейтинге ATP) стал первым теннисистом-мужчиной, представляющим Казахстан, которому удалось пробиться в четвертьфинал турнира Большого шлема в одиночном разряде, передают Vesti.kz.

Источник: Cameron Spencer/Getty Images

Историческое достижение Бублик оформил на «Ролан Гаррос» — 2025, где в четвертом круге сенсационно обыграл пятую ракетку мира Джека Дрейпера из Великобритании.

До этого важнейшее достижение в истории казахстанского тенниса принадлежало Елене Рыбакиной — в 2022 году она стала первой представительницей Казахстана, выигравшей титул в одиночном разряде на турнире «Большого шлема», победив на Уимблдоне.

Теперь к ней присоединился и Бублик, открыв новую страницу в истории отечественного мужского тенниса.