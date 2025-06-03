«Спорт должен быть именно таким». Алькарас поразил всех честнейшим поступком на матче «РГ»

«Мне понравилось на 100%. Я думаю, что это тот тип матча, который мне нравится. Высокий уровень игры, сильные удары с обеих сторон. Я думаю, что было много отличных ралли. Да, это те встречи и те моменты, ради которых ты живешь, среда, ради которой по крайней мере я живу, и, знаешь, ситуации, в которые ты хочешь ставить себя всё больше и больше. В восторге от игры Алькараса. Я всегда говорю, что лучшие игроки на каждом покрытии — это те, кто лучше всех двигается. Его движения элитные, то, как он может забрать лишний мяч. Очевидно, что взрывной теннис и то, как он может использовать углы и открывать корт, очень, очень сложно. Так что я думаю, что все это вместе, атлетизм, чувство у сетки, касание и падения, это полный комплект», — сказал Шелтон на пресс-конференции.