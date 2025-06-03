Синнер вместе с тросом вырубил и Рублева. Андрей выжал из «Ролан Гаррос» максимум

Против первого «сеяного» объективно шансов не было. С его мощью, умением попадать глубоко и тащить все что можно — заставить попотеть хоть в паре сетов уже за благо. Это не удалось даже Иржи Легечке, а он в своей лучшей форме, в отличие от Андрея. Но ключ к борьбе был в подаче и форхенде, которые могли бы приводить к коротким победным розыгрышам. Так и начал россиянин первый гейм на подаче Янника — и имел два брейк-пойнта. Публика заметно удивилась, и по «Филипп Шатрье» даже пошел ропот.