Синнер вместе с тросом вырубил и Рублева. Андрей выжал из «Ролан Гаррос» максимум

Уже удивительно, что мужской турнир «Ролан Гаррос» подарил России хотя бы один большой матч. Тем удивительнее, что этот матч состоялся у Рублева. Если бы перед Парижем сказали, что он вылетит в четвертом круге, — не все бы поверили, с учетом андреевского грунтового сезона.
А уж упрекать за поражение от Синнера точно нельзя. Андрей кусался, просто зубы сейчас не в лучшем состоянии.
Синнер воспринял Рублева всерьез
Против первого «сеяного» объективно шансов не было. С его мощью, умением попадать глубоко и тащить все что можно — заставить попотеть хоть в паре сетов уже за благо. Это не удалось даже Иржи Легечке, а он в своей лучшей форме, в отличие от Андрея. Но ключ к борьбе был в подаче и форхенде, которые могли бы приводить к коротким победным розыгрышам. Так и начал россиянин первый гейм на подаче Янника — и имел два брейк-пойнта. Публика заметно удивилась, и по «Филипп Шатрье» даже пошел ропот.
Собственно, это был единственный момент за вечер, когда Рублев был ближе к победе, чем Синнер. Ситуация только раззадорила итальянца — теперь о недооценке можно было забыть. Моментальное включение и ререйз в ставках на мощь — так что брейка не случилось. Янник вообще дал себе расслабиться только к концу, но на каждый прием выходил особенно — как-то боком к корту, чуть не вприсядку. Поза краба давала плоды. Даже подачи в районе 210 км/ч нередко возвращались обратно.
На этом, по сути, матч и кончился. Тактика рисковать и вкладываться по полной в первые же удары была верной — только при ней нужны психологическая стойкость и везение. С первым у подопечного Марата Сафина всегда было все сложно, как статус во «ВКонтакте», и второго сегодня не было от слова «совсем».
Отошел к третьему сету
Первый сет 6:1 при идеальной игре и отсутствии ошибок выиграл Янник, во втором Андрей успел повести 1:0, но в третьем гейме отдал подачу после 40:0 и проигрыша нескольких очков на ровном месте. Естественно, уверенности не прибавилось. Сценарий на подаче Синнера не изменился — пробежки соперника из угла в угол и добивание с высоких отскоков после входа в корт.
Может быть, Рублеву не хватило стратегии непрямых действий — он просто пытался перебить одного из самых бьющих игроков в мире и не попытался поломать рисунок игры. Укороченный вроде бы набрался только один — и, кстати, очень удачный. Не факт, что после поломки стало бы лучше. Но первая ракетка мира была везде — ощущение, что на той половине было минимум три первые ракетки.
К третьему сету Синнер хотя бы начал показывать, что он хомо сапиенс, а не искусственный интеллект, и стал допускать ошибки. Был даже короткий отрезок, на котором Андрей мог реально пнуть маятник игры в обратную сторону. Сначала под ноль взял четвертый гейм, а затем при 2:2 добрался до брейк-пойнта на чужой подаче. Публика даже включилась и поскандировала: «Андрей!» И Янник даже не подал первой. Все условия для атаки. И Андрей ее провел — в трос. Который уже несколько раз к тому моменту играл за фаворита.
Собственно, и на матчболе через полчаса трос сыграл за Синнера. Но объяснять победу лучшего игрока мира тросом, конечно, странно. Рублев даже после рукопожатия у сетки поулыбался — понимал, что сделал все что мог в данный момент времени. Уезжать из Парижа с улыбкой — не худший вариант. А русская публика переключается на боление за Сашу Бублика, который перевернул игру с Дрейпером и будет следующим Давидом против Голиафа Синнера.
Дмитрий Кузнецов