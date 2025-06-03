Искусственный интеллект предсказал победителя «Ролан Гаррос» — 2025 в мужском турнире

Искусственный интеллект назвал победителя Открытого чемпионата Франции — 2025 в мужском одиночном разряде. В финал по версии Chat GPT выйдут первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер и второй номер рейтинга ATP испанец Карлос Алькарас.