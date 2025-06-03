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Искусственный интеллект предсказал победителя «Ролан Гаррос» — 2025 в мужском турнире

Искусственный интеллект назвал победителя Открытого чемпионата Франции — 2025 в мужском одиночном разряде.

Источник: Чемпионат.com

Искусственный интеллект назвал победителя Открытого чемпионата Франции — 2025 в мужском одиночном разряде. В финал по версии Chat GPT выйдут первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер и второй номер рейтинга ATP испанец Карлос Алькарас.

Согласно ИИ финальный матч пройдёт следующим образом: «Алькарас выиграет качественную, физически напряжённую битву в четырёх или пяти сетах за свой титул на “Ролан Гаррос”.

Сегодня, 3 июня, Алькарас встретится с 12-й ракеткой мира американцем Томми Полом в четвертьфинале Открытого чемпионата Франции. Синнер свой матч ¼ финала с Александром Бубликом из казахстана проведёт завтра, 4 июня.

Напомним, Алькарас является действующим чемпионом «Ролан Гаррос».