Арина Соболенко вышла в полуфинал «Ролан Гаррос» — 2025, переиграв Чжэн Циньвэнь

Встреча продолжалась 1 час 57 минут. За это время Соболенко удалось реализовать три брейк-пойнта из пяти возможных. Арина выполнила шесть подач навылет и допустила две двойные ошибки. Циньвэнь реализовала два брейк-пойнта из двух возможных, выполнила пять подач навылет и допустила пять двойных ошибок.