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Швентек вышла в полуфинал «Ролан Гаррос»

Действующая победительница «Ролан Гаррос» Швентек вышла в полуфинал турнира.

Источник: Reuters

МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Экс-первая ракетка мира полька Ига Швёнтек вышла в полуфинал Открытого чемпионата Франции по теннису, который проходит на грунтовых кортах Парижа.

В ¼ финала посеянная под пятым номером Швёнтек обыграла украинку Элину Свитолину (13-й номер посева) со счетом 6:1, 7:5. Спортсменки провели на корте 1 час 42 минуты.

За выход в финал второго в сезоне турнира Большого шлема действующая победительница «Ролан Гаррос» Швёнтек сыграет против первой ракетки мира Арины Соболенко из Белоруссии.