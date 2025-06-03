Швентек вышла в полуфинал «Ролан Гаррос»

МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Экс-первая ракетка мира полька Ига Швёнтек вышла в полуфинал Открытого чемпионата Франции по теннису, который проходит на грунтовых кортах Парижа.
В ¼ финала посеянная под пятым номером Швёнтек обыграла украинку Элину Свитолину (13-й номер посева) со счетом 6:1, 7:5. Спортсменки провели на корте 1 час 42 минуты.
За выход в финал второго в сезоне турнира Большого шлема действующая победительница «Ролан Гаррос» Швёнтек сыграет против первой ракетки мира Арины Соболенко из Белоруссии.