«Вопиющие двойные стандарты». Итальянец зарядил мячом в судью на «РГ» и не был наказан

Возможно, теперь именно случай Музетти рефери будут брать за основу при выборе наказания игроков в аналогичных ситуациях. Всё-таки необходимо учитывать фактор эмоций теннисистов на корте. В идеале нужно быть абсолютно сдержанным, но не всегда получается даже у легенд уровня Джоковича. Обслуживающий персонал находится очень близко, поэтому иногда могут возникнуть различные инциденты. Новаку это не вернёт шанс побороться за титул US Open — 2020, однако может помочь другим игрокам избежать излишне сурового наказания в будущем.