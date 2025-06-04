«Не все девушки такие смелые». Соболенко восхитилась игрой Бублика на «Ролан Гаррос»

«Дропшот — довольно рискованный удар, и вам действительно нужны хорошая чувствительность и знание корта, чтобы исполнить его. Не все девушки такие смелые, как Бублик. Я видела его игру, и казалось, что это был его день. Если бы он играл так, как с Дрейпером, каждый раз, то был бы в топ-10. Это был сумасшедший матч. Бублик исполнял безумные вещи на корте. Он всегда искал короткий мяч на подаче. Это хороший удар, особенно на грунте, где у вас есть время. Девушки определённо должны пробовать чаще его использовать, но это рискованный удар, и не у всех такие руки, как у Бублика», — сказала Соболенко на пресс-конференции.