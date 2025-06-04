Циньвэнь Чжэн о поражении от Соболенко: «Я зажалась, потому что это четвертьфинал “Ролан Гаррос”, играла даже не на 60−70% возможностей»

— Не очень. Я просто зажалась, потому что это четвертьфинал «Ролан Гаррос». Мне кажется, это не зависит от того, с кем я играю. Я в любом случае буду нервничать, потому что у меня огромная мотивация на этом турнире. Это может помешать мне показывать максимум. Сегодня я играла даже не на 60−70% возможностей.