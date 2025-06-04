«Мирра сама виновата в произошедшем». Кафельников — о вылете Андреевой в ¼ финала «РГ»

«По тому, как играет француженка, для меня абсолютно неудивительно, что такой результат. Понятно, что это не 361-я ракета мира. Очень хорошо играет на грунте, феноменальный удар справа. Я посмотрел впервые игру Буассон — меня очень впечатлила её игра. Хотелось бы, чтобы Мирра выиграла. Но для женского тенниса в целом и самого “Ролан Гаррос” неплохо, что француженка вышла в полуфинал. Есть сожаление, но для всего женского тенниса это относительно неплохо.



Обидно за Мирру. Были все шансы. Честно говоря, я затрудняюсь ответить, что произошло с середины первого сета. Мирра держала соперницу в своих руках, но потом отдала несколько невынужденных геймов — француженка поверила, что она может играть. Поначалу такого ощущения у неё не было. Мирра сама виновата в произошедшем. Конечно, это опыт. На таких матчах учатся. Может, для её будущего хорошо, что такой матч приключился», — сказал Кафельников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.