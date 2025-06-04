Легенда тенниса о поражении Андреевой от Буассон: необъяснимо

"Очень сложно объяснить. Есть немного разочарования результатом, потому что был уверен, что Андреева пройдет дальше, а соперница не будет готова к такому поединку. На мой взгляд, Мирра моментами переставала играть в свой теннис. Осторожничала, не было уверенности, допускала непонятные двойные ошибки — их было достаточно большое количество. Необъяснимо. Может быть, испытывала психологическое давление и не ожидала, что соперница будет так играть.