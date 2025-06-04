«Мирра рухнула под давлением». Реакция на поражение Андреевой на «РГ» от 361-й ракетки

Двукратный победитель мэйджоров Евгений Кафельников отметил мощный форхенд Буассон и заявил, что Андреева сама виновата в поражении. «По тому, как играет француженка, для меня абсолютно неудивительно, что такой результат. Понятно, что это не 361-я ракетка мира. Очень хорошо играет на грунте, феноменальный удар справа. Я посмотрел впервые игру Буассон — меня очень впечатлила её игра. Хотелось бы, чтобы Мирра выиграла. Но для женского тенниса в целом и самого “Ролан Гаррос” неплохо, что француженка вышла в полуфинал. Есть сожаление, но для всего женского тенниса это относительно неплохо.