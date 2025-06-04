Разгромом с «баранкой» обернулся матч Бублика c первой ракеткой за полуфинал Ролан Гаррос

В ¼ финала турнира Бублик, занимающий 62-е место в рейтинге ATP, встречался с первой ракеткой мира Янником Синнером из Италии.
В первой партии казахстанец сумел взять всего один гейм (1:6). Во втором сете уже Синнер был роли отыгрывающего, но он сумел выиграть — 7:5. В третьей партии итальянец повесил сопернику «баранку» (6:0) и довел матч до победы. Теннисисты провели на корте час и 50 минут.
Таким образом, счет в очном противостоянии стал 4−1 в пользу Синнера.
За выход в финал Ролан Гаррос-2025 Синнер сыграет с сильнейшим из пары Александр Зверев (Германия, № 3) — Новак Джокович (Сербия, № 6).