Разгромом с «баранкой» обернулся матч Бублика c первой ракеткой за полуфинал Ролан Гаррос

В первой партии казахстанец сумел взять всего один гейм (1:6). Во втором сете уже Синнер был роли отыгрывающего, но он сумел выиграть — 7:5. В третьей партии итальянец повесил сопернику «баранку» (6:0) и довел матч до победы. Теннисисты провели на корте час и 50 минут.