«Французы вырежут это видео». Легенда тенниса возмущена, что Мирру засудили на «РГ»

«При счёте 3:3 0:30 Андрееву засудили. Ясно видно, что мяч после удара отбросил грунт с линии. Мирра сказала судье: “Грунт слетел с линии”, и она была права. Там был ещё один след от мяча, и это именно по нему определили аут. Когда уже у нас будет электронная система судейства!» — написала Стаббс на личной странице в соцсетях.